Гусевцы стали лучшими среди будущих водителей
В этот раз соревновались три команды лучших знатоков ПДД:
1) сборная команда г. Гусева, в которую вошли старшеклассники 3-х образовательных учреждений МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева, МАОУ СОШ № 3 и МОУ Калининская СОШ;
2) команда МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска;
3) команда автономной некоммерческой организации картинг мотоклуба "Юниор" г. Черняховска.
Для прохождения второго этапа детям необходимо было решить квалификационные тесты, предназначенные для кандидатов в водители на бумажных носителях. В каждом билете было 20 вопросов, для решения выделялось 20 минут. Как и на первом этапе большинство участников конкурса продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний, необходимых водителю, успешно справится со сложными дорожными ситуациями.
Победителями конкурса стала сборная команда г. Гусева. Второе место заняла команда МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска. И третье место досталось команде автономной некоммерческой организации картинг мотоклуба "Юниор" г. Черняховска.
Все команды наградили кубками и дипломами за 1, 2 и 3 место. А также каждый участник конкурса получил световозвращатель.
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