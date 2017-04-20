Открытие Мотосезона Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

В Гусевском отделении МВД напомнили об изменениях в миграционном законодательстве Отделение по вопросам миграции МО МВД России "Гусевский" напомнил об изменениях внесенных в миграционное законодательство. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник МО МВД России "Гусевский" подполковник полиции Д.Г. Князев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В Гусеве проведут профилактическое мероприятие "Детское кресло" В период с 24 по 30 апреля сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

Гусевцы стали лучшими среди будущих водителей 14 апреля инспектор по пропаганде Гусевского ГИБДД капитан полиции Ананьева В.В. совместно с педагогами образовательных учреждений Гусева и специалистом Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ» провели для старшеклассников первый этап межмуниципального конкурса по Правилам дорожного движения «Будущий водитель». Как сообщил "Радио на Востоке" Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер, 18 апреля на базе отделения ГИБДДАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

В Гусеве появятся два новых вело-маршрута АдминистрациейГусевского округа разработана туристическая карта 2017 года с включением двухновых веломаршрутов, об этом сообщается на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

В Гусеве реализуются мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» На территории муниципального образования «Гусевский городской округ» реализуются мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». Об этом «Радио на Востоке» сообщила специалист управления социальной защиты населения администрации Гусевского городского округа Кудрина Ирина Геннадиевна.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Гусев отметит 293-ю годовщину получения статуса города 27 мая город Гусев отметит 293-ю годовщину получения мандата статуса города от короля Пруссии Фридриха Вильгельма I. Об этом "Радио на Востоке" сообщила начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Н.В. Михалева.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусеве провели конкурс будущих водителей среди старшеклассников 14 апреля инспектор по пропаганде Гусевского ГИБДД капитан полиции Ананьева В.В. совместно с педагогами образовательных учреждений Гусева и специалистом Управления образования администрации Гусевского городского округа провели для старшеклассников первый этап межмуниципального конкурса по Правилам дорожного движения «Будущий водитель». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

16 апреля в Гусеве перекроют несколько улиц 16 апреля в городе Гусев будет перекрыто движение автотранспорта по нескольким улицам. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Управлении по культуры спорту и делам молодежи "Гусевского городского округа".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45