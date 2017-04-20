В Гусеве проведут профилактическое мероприятие "Детское кресло"
В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.Отмечается, что Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - ста тысяч рублей.
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