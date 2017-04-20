В Гусевском отделении МВД напомнили об изменениях в миграционном законодательстве
В сообщении говорится, что 12 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"", который предоставляет право приобрести гражданство Российской Федерации:
- в порядке признания гражданами бывшего СССР, получившими до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Российской Федерации, но у которых впоследствии не было определено наличие гражданства Российской Федерации и отсутствует другое гражданство.
- в порядке приема гражданами бывшего СССР, прибывшим в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном порядке, и их совершеннолетним и несовершеннолетним детям, если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
19 декабря 2016 года подписан Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона о "О внесении в Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации"".
В соответствии с вышеуказанным Законом положения главы Федерального закона от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской Федерации" (Федеральный закон от 12.11.2012) применяются до 1 января 2020 года.
Лицам относящимся к данным категориям с целью получения гражданства Российской Федерации рекомендуется обратиться в отделение по вопросам миграции МО МВД России "Гусевский", по адресу: Калининградская область, город Гусев, улица Железнодорожная 27.
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