Гусевская прокуратура принимает предпринимателей
Гусевской городской прокуратурой на основании организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Калининградской области, каждый первый вторник месяца, начиная с 04 апреля 2017 года, будет осуществлен прием предпринимателей по вопросам оказания правовой помощи и реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры.
Прием субъектов предпринимательской деятельности будет осуществляться:
Гусевским городским прокурором Косолаповой М.В. с 09-00 до 13-00 ч.
Помощником Гусевского городского прокурора Ремонтовой В.В.с 14-00 до 18 00 ч.
Предварительная запись на прием не требуется.
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