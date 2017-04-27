Отдел Миграции МО МВД России "Гусевский" оказывает Госуслуги Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Гусевская прокуратура принимает предпринимателей Гусевской городской прокуратурой на основании организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Калининградской области, каждый первый вторник месяца, начиная с 04 апреля 2017 года, будет осуществлен прием предпринимателей по вопросам оказания правовой помощи и реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 9

Открытие Мотосезона Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

В Гусевском отделении МВД напомнили об изменениях в миграционном законодательстве Отделение по вопросам миграции МО МВД России "Гусевский" напомнил об изменениях внесенных в миграционное законодательство. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник МО МВД России "Гусевский" подполковник полиции Д.Г. Князев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Гусеве проведут профилактическое мероприятие "Детское кресло" В период с 24 по 30 апреля сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

Гусевцы стали лучшими среди будущих водителей 14 апреля инспектор по пропаганде Гусевского ГИБДД капитан полиции Ананьева В.В. совместно с педагогами образовательных учреждений Гусева и специалистом Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ» провели для старшеклассников первый этап межмуниципального конкурса по Правилам дорожного движения «Будущий водитель». Как сообщил "Радио на Востоке" Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер, 18 апреля на базе отделения ГИБДДАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

В Гусеве появятся два новых вело-маршрута АдминистрациейГусевского округа разработана туристическая карта 2017 года с включением двухновых веломаршрутов, об этом сообщается на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусеве реализуются мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» На территории муниципального образования «Гусевский городской округ» реализуются мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». Об этом «Радио на Востоке» сообщила специалист управления социальной защиты населения администрации Гусевского городского округа Кудрина Ирина Геннадиевна.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Гусев отметит 293-ю годовщину получения статуса города 27 мая город Гусев отметит 293-ю годовщину получения мандата статуса города от короля Пруссии Фридриха Вильгельма I. Об этом "Радио на Востоке" сообщила начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Н.В. Михалева.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53