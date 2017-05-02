В Гусеве провели мероприятие "Детское кресло" 27 апреля в Гусеве провели мероприятие по выявлению нерадивых родителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

В Гусеве ликвидировали пожар на ул. З.Космодемьянской 02 мая года в 22.08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице З. Космодемьянской в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

Дайджест спортивных мероприятий за 30 апреля 30 апреля в Гусевские спортсмены удачно выступили в соревнованиях, прошедших в Калининграде и Гусеве. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Центральной детской библиотеке Гусева прошли чтения на полу 22 апреля в читальном зале Центральной детской библиотеки Гусева прошло мероприятие «Давайте дружить с книгами!». Об этом сообщается на сайте Гусевской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Отдел Миграции МО МВД России "Гусевский" оказывает Госуслуги Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 18

Гусевская прокуратура принимает предпринимателей Гусевской городской прокуратурой на основании организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Калининградской области, каждый первый вторник месяца, начиная с 04 апреля 2017 года, будет осуществлен прием предпринимателей по вопросам оказания правовой помощи и реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 17

Открытие Мотосезона Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

В Гусевском отделении МВД напомнили об изменениях в миграционном законодательстве Отделение по вопросам миграции МО МВД России "Гусевский" напомнил об изменениях внесенных в миграционное законодательство. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник МО МВД России "Гусевский" подполковник полиции Д.Г. Князев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусеве проведут профилактическое мероприятие "Детское кресло" В период с 24 по 30 апреля сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40