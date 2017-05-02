В Центральной детской библиотеке Гусева прошли чтения на полу
22 апреля в читальном зале Центральной детской библиотеки Гусева прошло мероприятие «Давайте дружить с книгами!». Об этом сообщается на сайте Гусевской администрации. Чтения проходили под руководством детской писательницы Ирины Львовны Костевич, автора повестей для подростков «Мне 14 уже два года» и «Предатели». Ирина Львовна прочла школьникам любимые произведения Туве Янссон: рассказы «Снег», «Домашние животные и фру», «Камень» из автобиографической книги Янссон «Дочь скульптора». Отмечается, что школьники слушали рассказы сидя на полу, на пледах и одеялах. Сама Костевич по этому поводу отметила: «Если залезть под парту, угол зрения меняется. Хотя взрослым ли учить детей этому..».
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