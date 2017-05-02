Дайджест спортивных мероприятий за 30 апреля
Гусевская команда в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Калининградская правда» сумела обойти спортсменов из Советска, но уступила команде из Черняховска.
Состав команды: (Тренеры : Филиппова ИЕ., Зенченко Е.В. ,Лукьянов А.А.)
Романова Ирина
Сорокина Арина
Ермакова Анастасия
Егорычева Елизавета
Истамбули Екатерина
Свиб Евгений
Козырев Денис
Карабанов Кирилл
Кириллов Павел
Андриенко Александр
Ниязов Роман
Щукин Эдуард
Осюшкин Александр
Соловьев Сергей
Пряхин Евгений
Состав команды: (Тренер: Самсонова М.К. )
1.Самсонова Майя
2.Антонова Кристина
3.Онищенко Виктория
4.Харламова Алевтина
5.Касьян Екатерина
6.Криволапова Анна
7.Ткачук Ангелина
8.Андреенок Анжелика
9.Титкова Маргарита
10.Кривошапка Екатерина
11.Нёваленая София
12.Сывук Ирина Олеговна
13.Бортновская Надежда
И Гусевские футболисты, сыграли вничью с Черняховским "Прогрессом" со счетом 1:1, в рамках Первенства и Кубка Калининградской области по футболу.
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