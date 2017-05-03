В Гусеве ликвидировали пожар на ул. З.Космодемьянской
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В Гусеве ликвидировали пожар на ул. З.Космодемьянской
02 мая года в 22.08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице З. Космодемьянской в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Как говорится в сообщении, в двухэтажном кирпичном довоенной постройки административном здании полностью выгорел кабинет, расположенный на 2-ом этаже, а смежный с ним кабинет был закопчен продуктами горения. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 2 единиц техники.
(фото с сайта ГУМЧС)
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