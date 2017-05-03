В Гусеве провели мероприятие "Детское кресло"
Акцию проводили с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Наряду с инспекторами дорожно-патрульной службы и инспектором по пропаганде БДД в мероприятии участвовали представители молодежного актива.
Волонтеры, вооружившись плакатами с призывом «Позаботьтесь о близких, пристегните ребенка в машине! Любовь – это ответственность!», подходили к прохожим с детьми и разъясняли правила перевозки детей в автомобилях.
Во время проведения мероприятия с водителями также проводилась разъяснительная работа об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, приводилась статистика по дорожно-транспортному травматизму, где травмы получили дети-пассажиры. Каждый водитель получил памятку с подробной информацией по перевозке детей.В ведомстве отметили, что нарушения в области перевозки детей были, но в небольшом количестве.
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