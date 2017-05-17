Требования пожарной безопасности при использовании газовых приборов
07.05.2017 года в пос. Веселовка Черняховского городского округа произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе 3 детей. Предположительно причиной взрыва явились нарушения правил безопасности при использовании бытового газа.
Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения.
С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:
- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;
- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;
- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;
- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки;
- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки и вызовите работников газовой службы по телефону «04» или пожарных по телефону «01»;
- при необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся;
- о каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.
Также хочется еще раз напомнить гражданам требования пожарной безопасности из Правил противопожарного режима в РФ.
Согласно п. 91. - Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
В соответствии с п. 92. - Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Согласно п. 93. - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
В соответствии с п. 94. - У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
Согласно п. 95. - При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
За нарушение указанных пунктов предусмотрена административная ответственность !
Граждане! Если вы будете выполнять все вышеперечисленные требования, то огненная беда обойдет вас стороной!
Межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Гусевского, Озерского городских округов,
Нестеровского района
УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области
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