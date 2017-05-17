Требования пожарной безопасности при использовании газовых приборов 07.05.2017 года в пос. Веселовка Черняховского городского округа произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе 3 детей. Предположительно причиной взрыва явились нарушения правил безопасности при использовании бытового газа. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58

Гусевские футболисты 14 мая обыграли "Гурьевск" 14 мая на Гусевском городском стадионе проходил 3 тур Чемпионата Калининградской области по футболу. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

Все на старты ГТО! Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

В Гусеве провели мероприятие "Детское кресло" 27 апреля в Гусеве провели мероприятие по выявлению нерадивых родителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

В Гусеве ликвидировали пожар на ул. З.Космодемьянской 02 мая года в 22.08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице З. Космодемьянской в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 75

Дайджест спортивных мероприятий за 30 апреля 30 апреля в Гусевские спортсмены удачно выступили в соревнованиях, прошедших в Калининграде и Гусеве. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51

В Центральной детской библиотеке Гусева прошли чтения на полу 22 апреля в читальном зале Центральной детской библиотеки Гусева прошло мероприятие «Давайте дружить с книгами!». Об этом сообщается на сайте Гусевской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 64

Отдел Миграции МО МВД России "Гусевский" оказывает Госуслуги Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Гусевская прокуратура принимает предпринимателей Гусевской городской прокуратурой на основании организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Калининградской области, каждый первый вторник месяца, начиная с 04 апреля 2017 года, будет осуществлен прием предпринимателей по вопросам оказания правовой помощи и реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35