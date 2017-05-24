Программа празднования Дня города Гусева
26-28 мая в г. Гусеве пройдут мероприятия, приуроченные к 293-му Дню рождения города. В этом году организаторы предложат насыщенную программу мероприятий для аудитории всех возрастов: музыкальные концерты, выставки, творческие конкурсы и спортивные состязания, праздничный фейерверк и множество других увлекательных событий. Также специально для жителей и гостей города на празднике выступит музыкальная группа «Премьер-министр». Организатор мероприятий Дня города – администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», спонсор – инновационный кластер «Технополис GS».
Праздничная программа, посвященная 293-му Дню рождения города Гусева, пройдет при поддержке инновационного кластера «Технополис GS» и начнется уже 26 мая в 20:00. Для жителей региона будет организована «Музейная ночь» – комплекс увлекательных мероприятий в Гусевском историко-краеведческом музее. 27 мая с утра на центральной городской площади начнут работать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» и интерактивные площадки для детей «Юные Эйнштейны», «Детский мир», «Детскотека» и другие. Также самые маленькие участники праздника смогут посоревноваться в рисовании на асфальте: для них на территории Гусевской детской школы искусств будет организован конкурс «Мой любимый город». Жители и гости города смогут почтить память Героя Советского Союза С.И. Гусева, имя которого город носит с 1946 года, и возложить цветы к его памятнику. Также в первый день праздника пройдет много ярких музыкальных выступлений: духового оркестра Калининградской областной филармонии, детского симфонического оркестра Гусевской детской школы искусств, камерного хора «Кредо» и других коллективов. В честь Дня рождения города на центральной площадки выступит музыкальная группа «Премьер-министр», которая исполнит хорошо знакомые и полюбившиеся всем хиты «Девочка с Севера», «Два бриллианта», «Синий иней» и многие другие. Достойным завершением насыщенного дня станет яркий праздничный фейерверк.
Заключительный день мероприятий, 28 мая, станет по-настоящему спортивным. Для жителей и гостей города будет организована общегородская зарядка на центральной площади, будет работать лодочная станция у Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова, пройдет легкоатлетическая эстафета по улицам города и турнир по бильярду в клубе «Пирамида». Гости праздника смогут понаблюдать за соревнованиями по волейболу среди мужских команд, спортивным бальным танцам, плаванью, аджилити, а также поболеть за любимую команду на футбольном матче «Гусев» (г. Гусев) – «Шторм» (г. Калининград).
Во время празднования Дня города все желающие смогут принять участие в конкурсах, которые пройдут в ФОК им. Е.М. Попова: «Любимому городу посвящается» – на лучшую композицию из воздушных шаров, «Я и моя собака» – на лучшие костюмы хозяина и его собаки. Программа праздника будет традиционно насыщенной и увлекательной – каждый гость сможет найти себе развлечение по душе.
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