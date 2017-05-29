В Гусеве жители одного из домов переплатили за свет около 30 тысяч рублей
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В Гусеве жители одного из домов переплатили за свет около 30 тысяч рублей
Гусевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищных прав жильцов д. 5 по ул. Северной в г. Гусеве. Об этом "Радио на Востоке" сообщила Прокурор советник юстиции Мария Косолапова. Проверкой установлено, что начисление платы за освещение мест общего пользования жильцам д. 5 по ул. Северной в г. Гусеве осуществляло ОАО «Янтарьэнергосбыт», и что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, превышает объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды. Размер превышения составил 29 721,69 руб. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой внесено представление и.о. директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» по результатам рассмотрения которого жильцам указанного дома произведен перерасчет платы на вышеуказанную сумму.
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