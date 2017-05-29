В минувшее воскресенье в Первомайском горел сарай
28 мая в 14.17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Первомайском Гусевского ГО. Как уточнили в пресс службе ОУЧС, горел кирпичный сарай, крытый шифером, размером 10х15 м. Пострадавших не было. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 1 единиц техники.
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