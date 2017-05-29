В Гусеве продолжается Профилактическое мероприятие «Автобус» До 4 июня 2017 года на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России «Гусевский», будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России "Гусевский" старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

В минувшее воскресенье в Первомайском горел сарай 28 мая в 14.17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Первомайском Гусевского ГО.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 25

В Гусеве жители одного из домов переплатили за свет около 30 тысяч рублей Гусевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищных прав жильцов д. 5 по ул. Северной в г. Гусеве. Об этом "Радио на Востоке" сообщила Прокурор советник юстиции Мария Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 18

В Гусевской прокуратуре разъяснили порядок приостановления предоставления коммунальных услуг В Гусевской городской прокуратуре разъяснили порядок приостановления предоставления коммунальных услуг, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги. Разъяснение "Радио на Востоке" дала Прокурор советник юстиции М.В. Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

Программа празднования Дня города Гусева 26-28 мая в г. Гусеве пройдут мероприятия, приуроченные к 293-му Дню рождения города. В этом году организаторы предложат насыщенную программу мероприятий для аудитории всех возрастов.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Требования пожарной безопасности при использовании газовых приборов 07.05.2017 года в пос. Веселовка Черняховского городского округа произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе 3 детей. Предположительно причиной взрыва явились нарушения правил безопасности при использовании бытового газа. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 99

Гусевские футболисты 14 мая обыграли "Гурьевск" 14 мая на Гусевском городском стадионе проходил 3 тур Чемпионата Калининградской области по футболу. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 65

Все на старты ГТО! Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Гусеве провели мероприятие "Детское кресло" 27 апреля в Гусеве провели мероприятие по выявлению нерадивых родителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 67