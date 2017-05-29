В Гусеве продолжается Профилактическое мероприятие «Автобус»
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В Гусеве продолжается Профилактическое мероприятие «Автобус» До 4 июня 2017 года на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России «Гусевский», будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России "Гусевский" старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26
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В Гусеве продолжается Профилактическое мероприятие «Автобус»
До 4 июня 2017 года на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России «Гусевский», будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России "Гусевский" старший лейтенант полиции М.П. Шафер. В сообщении говорится, что полицейские проверят, насколько неукоснительно водители транспортных средств категорий М2 и М3 соблюдают требования нормативных правовых актов и Правил дорожного движения. Цели операции – профилактика правонарушений, связанных с перевозкой людей, а также проверка технического состояния транспортных средств. Также в ведомстве напомнили, что соблюдение Правил дорожного движения – основа безопасности его участников, и призывает водителей автобусов и владельцев автопредприятий соблюдать требования нормативных правовых документов, регламентирующих пассажирские перевозки.
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