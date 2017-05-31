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39 Городские новости
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День города Гусева объединил более 10 тыс. жителей Калининградской области

26-28 мая в  Гусеве  прошли праздничные мероприятия, посвященные 293-му Дню рождения города. В насыщенную программу вошли музыкальные и танцевальные выступления, спортивные события и выставки, творческие номера и поздравления от официальных лиц.

День города объединил более 10 тысяч человек со всего региона. Специально для гостей праздника выступила группа «Премьер-министр». Праздничная программа была организована администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ», спонсором мероприятий выступил инновационный кластер «Технополис GS».


 

Мероприятия к 293-му Дню рождения города Гусева, прошедшие при поддержке инновационного кластера «Технополис GS», объединили более 10 тысяч жителей Калининградской области. 26 мая в Гусевском историко-краеведческом музее прошел комплекс развлекательных мероприятий «Музейная ночь» – для гостей выступили музыкальные коллективы, иллюзионисты и артисты театра огня. В самом музее были представлены инсталляции на тему быта советской эпохи: воссозданы интерьеры типичных для времен СССР комнаты, кухни и прачечной в коммунальной квартире. Кроме того, для посетителей был организован показ фильмов о войне.

 

27 мая на центральной городской площади работала выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»: свои работы представили рукодельницы со всей Калининградской области. Для детей работали интерактивные площадки «Юные Эйнштейны», «Детский мир», «Детскотека» и другие, а на территории Гусевской детской школы искусств был организован конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город». Жители и гости города почтили память Героя Советского Союза С. И. Гусева, имя которого город носит с 1946 года, и возложили цветы к его памятнику.

 


В торжественном открытии праздничной программы приняли участие глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, епископ Черняховский и Славский Николай, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный директор «Технополис GS – УК» Александр Ситников и почетные граждане Гусева, которые поздравили жителей города с Днем рождения. Гости праздника насладились многочисленными выступлениями танцевальных и спортивных коллективов города Гусева, парадом военной техники и войск. На центральной городской площади работали различные тематические площадки, особой популярностью пользовалась зона робототехники. Вечером всех ждал концерт музыкальной группы «Премьер-министр». Музыканты исполнили хорошо знакомые и полюбившиеся всем хиты «Девочка с севера», «Два бриллианта» и многие другие. По окончании праздника прогремел яркий праздничный салют.


 

Заключительный день мероприятий, 28 мая, был посвящен спорту: были организована общегородская зарядка на центральной площади, легкоатлетическая эстафета и турнир по бильярду. У Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова работала лодочная станция. Кроме того, жители региона посетили соревнования по волейболу среди мужских команд, спортивным бальным танцам, плаванью, аджилити и футбольный матч «Гусев» (г. Гусев) – «Шторм» (г. Калининград), завершившийся победой калининградской команды. Гости праздника приняли самое активное участие в конкурсах в ФОК им. Е. М. Попова: «Любимому городу посвящается» – на лучшую композицию из воздушных шаров, «Я и моя собака» – на лучшие костюмы хозяина и его собаки.


 

Инновационный кластер «Технополис GS» регулярно организует и поддерживает масштабные праздники, образовательные, спортивные и культурные мероприятия в г. Гусеве, а лучшие социокультурные инициативы резидентов кластера и жителей города могут получить грантовую поддержку от фонда «Креативная платформа GS».


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# Гусев день города 2017 технополис gs

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