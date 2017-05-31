Гусевским водителям напомнили как правильно нужно ездить через железнодорожные переезды В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в г. Гусеве провели профилактическое мероприятие. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Гусеве на улице Победы сбили пенсионерку Во вторник, 30 мая, на ул. Победы в Гусеве Volkswagen Golf сбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

Гусевское ГИБДД прокомментировало ДТП с несовершеннолетним скутеристом 20 мая было зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетнего водителя скутера. Об этом "Радио на Востоке" сообщилВрио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

День города Гусева объединил более 10 тыс. жителей Калининградской области 26-28 мая в Гусеве прошли праздничные мероприятия, посвященные 293-му Дню рождения города. В насыщенную программу вошли музыкальные и танцевальные выступления, спортивные события и выставки, творческие номера и поздравления от официальных лиц.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве продолжается Профилактическое мероприятие «Автобус» До 4 июня 2017 года на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России «Гусевский», будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России "Гусевский" старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В минувшее воскресенье в Первомайском горел сарай 28 мая в 14.17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Первомайском Гусевского ГО.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве жители одного из домов переплатили за свет около 30 тысяч рублей Гусевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищных прав жильцов д. 5 по ул. Северной в г. Гусеве. Об этом "Радио на Востоке" сообщила Прокурор советник юстиции Мария Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Гусевской прокуратуре разъяснили порядок приостановления предоставления коммунальных услуг В Гусевской городской прокуратуре разъяснили порядок приостановления предоставления коммунальных услуг, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги. Разъяснение "Радио на Востоке" дала Прокурор советник юстиции М.В. Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 54

Программа празднования Дня города Гусева 26-28 мая в г. Гусеве пройдут мероприятия, приуроченные к 293-му Дню рождения города. В этом году организаторы предложат насыщенную программу мероприятий для аудитории всех возрастов.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58