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42 Городские новости
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Гусевское ГИБДД прокомментировало ДТП с несовершеннолетним скутеристом

20 мая было зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетнего водителя скутера. Об этом "Радио на Востоке" сообщил

Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Установлено, что 20 мая в 23 часа 10 мин. несовершеннолетний водитель, управляя скутером, двигался со стороны п. Луговое в направлении п. Пригородное Нестеровского района, неправильно выбрал безопасную скорость и допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель был доставлен в приемный покой ЦРБ г. Гусева, после осмотра дежурным врачом и установки предварительного диагноза ЧМТ, СГМ, ушибленная рана мягких тканей лица с правой стороны, назначено амбулаторное лечение.

В ведомстве отмечают, что большинство водителей скутеров (да и не только скутеров) по разным причинам не знают относящихся к ним правил дорожного движения. В рамках правил дорожного движения понятие мопед включает в себя и понятие скутер, т.е. ПДД для скутеров аналогичны правилам для мопедов. Скутер и мопед с точки зрения правил - это одно и то же.

С какого возраста можно ездить на скутере?

Для управления мопедом необходимо водительское удостоверение любой категории, которое можно получить только начиная с 16-летнего возраста. Так что на скутер можно садиться только с 16 лет и ни днем раньше.

Можно ли ездить на мопеде без прав?

Пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя скутера иметь при себе водительское удостоверение:

2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории;

Обратите внимание, водитель должен иметь для скутера права категории М либо любой другой категории.

Расположение скутера на проезжей части

Что запрещается делать водителям скутеров?

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

•управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

•перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

•перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

•перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

•поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

•двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

Водителям мототранспорта необходимо применять специальную защитную экипировку, быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим, очередность проезда, избегать резкого маневрирования.

Уважаемые водители мопедов, скутеров! Выполняя несложные правила дорожного движения, Вы сохраните жизнь себе и окружающим людям.




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# Гусев Нестеров ГИБДД ДТП скутер

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