Гусевским водителям напомнили как правильно нужно ездить через железнодорожные переезды
В рамках мероприятия, которое состоялось 2 июня, сотрудники ГИБДД и железной дороги раздали специальные памятки автомобилистам, приближающимся к железнодорожным переездам. В ведомстве напомнили, что в 2016 году на железнодорожных переездах Калининградской области погибло 4 человека. Отмечается, что во всех случаях ДТП на железнодорожных переездах виноваты водители автотранспорта. Они, несмотря на показания световой и звуковой сигнализации, выезжают на переезд. Нарушая ПДД, водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но сотен пассажиров поездов и работников локомотивных бригад. Чаще всего ДТП происходят на неохраняемых переездах без дежурного работника. На переездах с дежурным работником установлены устройства заграждения переездов, что обеспечивает максимальную защиту от автомобилистов-нарушителей.
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.