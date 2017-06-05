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35 Городские новости
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В Гусеве стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД «Стекло»

На территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 1 по 9 июня проводится специальное профилактическое мероприятия «Стекло». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.
Как сообщили в ведомстве, операция направлена на предупреждение нарушений требований Правил дорожного движения, связанных с эксплуатацией транспортных средств, на стеклах которых нанесена несоответствующая ГОСТу тонировка, установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Напомним, согласно действующему законодательству, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

С начала 2017 года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 765 нарушителей ПДД в этой сфере. Помимо протокола полицейские выписали каждому из них требование о прекращении противоправных действий, согласно которому водитель должен устранить правонарушение в течение нескольких дней. В противном случае автомобилиста привлекают к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», максимальная санкция которой включает административный арест на срок до 15-ти суток.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения Российской Федерации.


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# Гусев ГИБДД профилактика стекло тонировка

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