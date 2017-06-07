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В Чернышевском калининградца поймали на взятке

Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя  Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество. Об этом "Радио на Востоке" Прокурор  района старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. По версии следствия, калининградец незаконно перевозил через международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» скрытые в тайнике автомобиля от таможенного досмотра 500 пачек сигарет марки «SAINTGEORGE7», которые были обнаружены таможенным инспектором. В отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении. 

Через некоторое время, обвиняемый предложил заместителю начальника таможенного поста денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за то, чтобы последний не принимал в рамках административного производства мер по изъятию транспортного средства.

Заместитель начальника таможенного поста  «Чернышевское» отказался от предложенной взятки и сообщил об этом сотрудникам оперативного отдела №2 СПК Калининградской областной таможни, которые задержали калининградца на месте совершения преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 292.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.


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# Нестеров прокуратура чернышевское взятка

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