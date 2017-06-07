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Осужденными экстремистами назначат административный надзор

28 мая 2017 года принят Федеральный закон N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", которым расширен перечень оснований, по которым назначается административный надзор. Как пояснил "Радио на Востоке" Заместитель прокурора Нестеровского района младший советник юстиции В.С. Суховиев, принятым законом установлено, что административному надзору подлежит, в числе прочих, совершеннолетнее лицо, освобождаемое из мест лишения свободы, если это лицо отбывало наказание за совершение преступлений террористической или экстремистской направленности, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Внесенными изменениями предусмотрены особенности рассмотрения судом вопроса об установлении административного надзора за лицами, не имеющими постоянного места жительства.

Таким лицам ограничения могут устанавливаться по месту их фактического нахождения (например, ограничения на выезд за пределы территории места их фактического нахождения, постановка на учет и т.п.).


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# Административный надзор прокуратура экстремизм законы нестеров

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