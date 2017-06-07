Осужденными экстремистами назначат административный надзор
Внесенными изменениями предусмотрены особенности рассмотрения судом вопроса об установлении административного надзора за лицами, не имеющими постоянного места жительства.
Таким лицам ограничения могут устанавливаться по месту их фактического нахождения (например, ограничения на выезд за пределы территории места их фактического нахождения, постановка на учет и т.п.).
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.