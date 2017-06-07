Введена новая ответственность за нарушения в области пожарной безопасности
новым законодательством установлена административная ответственность:
за нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности);
в виде административного приостановления деятельности до 90 суток для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц за повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, в том числе на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.
Также предусмотрено:
введение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) - оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и проверки соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, проводимых не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки пожарного риска;
осуществление федерального государственного пожарного надзора на объектах обороны и на иных объектах специального назначения, на которых осуществляют деятельность федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии РФ, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, указанными федеральными органами исполнительной власти;
осуществление проверки объектов защиты и/или территорий (земельных участков) с применением риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), если оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводилась.
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.