Гусевские полицейские перекрыли международный канал поставки в Россию синтетических наркотиков
Автомобиль злоумышленника полицейские остановили в районе пункта пропуска через государственную границу с Республикой Польшей Гусев – Голдап.
Как установили сотрудники полиции, имеющий двойное гражданство Германии и России подозреваемый ввозил на территорию Калининградской области синтетические наркотические средства, а впоследствии осуществлял их сбыт. По оперативной информации, запрещенный товар он покупал в странах Евросоюза посредством мобильных приложений и электронных систем оплаты.
В ходе обыска в арендованной подозреваемым квартире полицейские обнаружили высококонцентрированный амфетамин, таблетки экстази, кокаин, марихуану, а также ее синтетический аналог. Общая масса изъятого превысила полкилограмма. Стоимость изъятых запрещенных веществ на «черном рынке» оценивается в два с половиной миллиона рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности за контрабанду. Расследование продолжается.
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