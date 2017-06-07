Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия сотрудников полиции
Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом без участия сотрудников полиции. Это поможет сократить время оформления документов ДТП и освободить проезжую часть от поврежденных транспортных средств, которые могут создать препятствия для других участников дорожного движения.
Возможность упрощенного оформления ДТП или так называемого «европротокола» появляется, если обстоятельства происшествия одновременно соответствуют каждому из следующих условий:
- в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в ДТП (не причинен вред жизни или здоровью людей);
- ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по полису ОСАГО;
- обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений автомобилей не вызывают разногласий у участников ДТП.
При оформлении документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД размер страховой выплаты не может превышать 50 тысяч рублей. За возмещением убытков потерпевший должен обращаться непосредственно в ту страховую компанию, которая выдала ему полис.
Стоит учитывать, что с 1 июля 2015 года в силу вступили изменения в пункте 2.6.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно которым, водитель, причастный к ДТП, в результате которого вред причинён только имуществу, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создаётся препятствие. При этом водитель обязан зафиксировать средствами фотосъёмки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
Ознакомиться с порядком заполнения «европротокола» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу (http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/).
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