Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия сотрудников полиции Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом без участия сотрудников полиции. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

Гусевские полицейские перекрыли международный канал поставки в Россию синтетических наркотиков Сотрудники Отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 42-летнего жителя региона по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

Введена новая ответственность за нарушения в области пожарной безопасности Федеральным законом от 28 мая 2017 года N 100-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" введены новые составы административных правонарушений по нарушениям правил пожарной безопасности.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Осужденными экстремистами назначат административный надзор 28 мая 2017 года принят Федеральный закон N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", которым расширен перечень оснований, по которым назначается административный надзор.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

В Чернышевском калининградца поймали на взятке Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество. Об этом "Радио на Востоке" Прокурор района старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Гусеве стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД «Стекло» На территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 1 по 9 июня проводится специальное профилактическое мероприятия «Стекло». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

Гусевским водителям напомнили как правильно нужно ездить через железнодорожные переезды В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в г. Гусеве провели профилактическое мероприятие. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Гусеве на улице Победы сбили пенсионерку Во вторник, 30 мая, на ул. Победы в Гусеве Volkswagen Golf сбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

Гусевское ГИБДД прокомментировало ДТП с несовершеннолетним скутеристом 20 мая было зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетнего водителя скутера. Об этом "Радио на Востоке" сообщилВрио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51