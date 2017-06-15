Новости к чаю #196

    Елена
. .
Сейчас в эфире:
...
   Слушателей: 
Радио "На Востоке" info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а

Пт16 июня
Мы вКонтакте Мы в Twitter RSS
Войти Регистрация
html counter счетчик посетителей сайта
.
Шортик #4858
Настоящий мужчина должен уметь правильно поджечь избу и разогнать коня, чтобы женщине было чем заняться на досуге.

Шортики >>

Важные ссылки

Газета "Городской объектив"

Рейтинг новостей авторов

Sky Archer +820/-458
SilVeRoman +398/-42
Петрович +286/-12
Радионяня +201/-22
Маргарита +126/-10

Посетители

Сейчас на сайте: 4
Гостей: 2

Пользователи: 
- отсутствуют

 Последние посетители: 
SilVeRoman
Sky Archer
PRO100Anyuta
Mister A
irinuhop
галина
AndruM
Taron91
Art
Tata0991

Карта посещения

Locations of visitors to this page

Последние комментарии

Автор: AndruM
В новости: Маргарита
Автор: Фома
В новости: Маргарита
Автор: Sky Archer
В новости: Маргарита
Автор: Гость Маргарита
В новости: Маргарита
Автор: AndruM
В новости: Маргарита

Новое на сайте

В Гусевском детском саду

В Гусевском детском саду "Сказка" провели викторину "Юный пешеход" В Гусевском детском саду 15 июня  в Гусевском детском саду № 14 «Сказка», в рамках недели безопасности дорожного движения «На дороге не зевай, ПДД ты изучай!», педагоги детского сада совместно с инспектором по пропаганде БДД провели замечательную игру – викторину «Юный пешеход» с детьми старших групп. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 2

Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки

Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушкиЧетырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 20

Новости к чаю #196

Новости к чаю #196 Новости к чаю #196В мире всё опять точно так же, как и было всегда. Иногда думаю, что эта истерия может привести к очень не хорошим последствиям. Ведь сейчас получается так, что чтобы не происходило в мире, всегда и во всём виновата Россия. Если раньше мне казалось, что так "клинит" только Укурину, то сейчас понимаю, что осталось совсем не много стран, которые сохранили мозг. Иногда доходит до абсурда и маразма, и только весёлое отношение не даёт смотреть на весь этот бред серьёзно.Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 8

Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в Москву

Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в Москву Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в МосквуЧерняховские школьники, в составе группы из 90 человек, отправилась на этой неделе в пятидневное путешествие в Москву. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

На востоке области установлены дорожные туристические указатели

На востоке области установлены дорожные туристические указатели На востоке области установлены дорожные туристические указателиНа востоке области установлены дорожные туристические указатели. Как сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму, 35 новых щитов расположены на федеральных и региональных трассах.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

Для воспитанников центра

Для воспитанников центра "Росток" провели квест ко Дню России Для воспитанников центра Накануне Дня России  волонтеры Молодежного актива из Гусева провели квест игру для воспитанников  центра «Росток». Об этом сообщается на сайте гусевской администрации.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Полиция раскрыла кражу золотых изделий из раздевалки Фока в Гусеве

Полиция раскрыла кражу золотых изделий из раздевалки Фока в Гусеве Полиция раскрыла кражу золотых изделий из раздевалки Фока в ГусевеУчастковые уполномоченные Межмуниципальногоотдела МВД России «Гусевский» установили причастность 19-летнего посетителя бассейна к краже из раздевалки. Об этом сообщаем пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия сотрудников полиции

Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия сотрудников полиции Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия сотрудников полицииГосавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом без участия сотрудников полиции. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

Гусевские полицейские перекрыли международный канал поставки в Россию синтетических наркотиков

Гусевские полицейские перекрыли международный канал поставки в Россию синтетических наркотиков Гусевские полицейские перекрыли международный канал поставки в Россию синтетических наркотиковСотрудники Отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 42-летнего жителя региона по  подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

Наш опрос

Лучший ведущий (июнь-август 2017 года)


 

Праздники

Праздники России

Рекламный блок #4


Архив новостей

Июнь 2017 (14)
Май 2017 (15)
Апрель 2017 (17)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (9)
Январь 2017 (1)
X

 
Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
По данному номеру вы в любое время можете получить информацию о точном времени, прогнозе погоды, способах отправить смс, услышать, кто ведет эфир, воспользовавшись удобным голосовым меню. Спешите поучаствовать в нашей рубрике "Мобильный репортер". Напоминаем, что наш городской номер: 8 (40143)3-46-15.
Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram! Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join Group. А так же не прекращал работу сайт от наших партнёров "Флудово.ru".


 

8 Политика / Юмор Новое
Просмотров: 8

Новости к чаю #196

#1 «Путин ввел на Донбасс войска якутов и испанцев», — ужас украинских пропагандистов...

Уже, наверное, быть не может чтобы выпуск обошёлся без новостей из Укурины. Иногда, читаю, и мне жалко их психику, потому что она совсем разрушена. А уж как они могут придумывать новости, и сами себя пугать, так ни одна другая нация не может. Естественно, что можно повредиться рассудком от многого, что происходит, и начать писать ещё не такие вещи. Сами посудите, Россия на войну никак не приходит, армия Укурины никак не может победить шахтёров. Естественно, виновата не Укуина, а кто-то другой, например, Россия, которая теперь призвала в свои ряды якутов и испанцев...


#2 Геращенко сообщил украинцам: это агенты РФ взрывают посольство США, обстреливают консульство Польши, руководят поляками и болгарами...

Он мог про это и не говорить, только зря расходует слова. Все и так знают, что во всём, что происходит, происходило, и будет происходить на Укурине виновата только Россия. Россия, вообще могущественная страна, не даёт жить никому в мире, организовывает революции, душит демократии. Естественно, что есть небольшая вина и Геращенко...он не пьёт те препараты, которые ему прописали психиатры. И если я раньше поражался тому, что никто не хочет видеть того, что на Украине засел одни идиоты, так сейчас стало понятно, что такие же идиоты их туда посадили, и только с одной целью...насолить России.


#3 Гордые и глупые: В «Нафтогазе» отказались ехать в Москву на переговоры с «Газпромом»...

Естественно, что они не хотят в Москве. Мало ли, потом не захотят возвращаться, после "зомболучей Путина". И тем более, что Укурина теперь уже имеет безвиз, правда это не одно и тоже, что быть членом ЕС, но зато можно пытаться говорить с Россией от имени Европы, и назначать встречи в Европе. Да и есть ли смысл им вести переговоры с "Газпромом"? Петрушка много раз говорил про то, что российский газ никто не покупает на Укурине. Значит он им не нужен, надо просто вернуть деньги России...и прервать с нами все экономические связи. Тем более, что скоро "труба" пойдёт мимо Укурины, и тогда вообще они нам не будут интересны.


#4 В МИД Украины предложили впускать граждан России по биометрическим паспортам с визами...

У меня большие сомнения, что Россия хоть как-то отреагирует на то, что там Укурина себе придумает. Давно пора было уже ввести визы на въезд на Укурину, я вообще не понимаю, чем занимается Рада. Через суверенную границу великой страны едут постоянно буряты, для того чтобы обстреливать посольства Америки, а Парубий всё никак не может заставить принять закон о визах! Оно понятно, что сейчас на Укурине праздники в честь начала безвиза, но это не говорит про то, что стоит забывать про то, что Укурина ведёт святую войну сама с собой в своём же собственном сознании, с очень качественными разрушениями экономики и мозга граждан Укурины. И не визы надо вводить, а прерывать дипломатические и торговые отношения...иначе бурятов не отловить. Жаль, что денег на всё это нет, есть только желания и слова, притом последнее идиотов.


#5 На Украине собрали «Черепашку», которая будет «воевать с сепаратистами»...

Серьёзнейшее изобретение. Как-то странно, что вооружено не новейшей ракетой, которой, как-то не очень давно, хвастался Дурчинов. Наверное, что ещё супер оружие им. Дурчинова не пошло в серию, и потому не поставили на это, скажу без преувеличения, чудо инженерной мысли. Интересно как это как эта помесь пылесоса и примуса сможет противостоять, например, танку Т-80? Уже не говорю про "Армату", потому что их все под Донецком из автоматов расстреляли...


#6 Белый дом осудил задержания протестующих на акциях в России...

Эх, рухнули все надежды Белой Хаты на то, что сегодня будет свергнута власть в России! Столько денег уже вложено в Анальных и прочих, а всё никак Майдан не получается. И не стоит нам давать советы, кого надо отпускать, а кого нет. Я так думаю, что если бы были митинги не санкционированные около Белой Избы в Вашингтоне, то там бы просто пристрелили демонстрантов. Так что пусть у себя сначала решат все вопросы, и перестанут всем раздавать советы, особенно, когда в этих советах не нуждаются.


#7 СБУ сообщила о перекрытии канала поставок «элитной» марихуаны из Запорожья в Россию...

Это правильно. Трава изъята в пользу депутатов Рады. Если бы самим было не надо, то естественно, что трава пошла бы сепаратистам. А так надо траву и Раде и тем более СБУ. Потому что как без травы СБУ будет жечь русские танки, и бить пачками бурятов с якутами. Вообще какие-то праздники наступили на Укурине. Газ на Укурине нашли, теперь от России вообще никак не зависеть будут, её и свежая трава появилась, да и безвиз, не стоит про это забывать...


#8 В Совфеде прокомментировали идею Климкина обязать россиян сообщать о поездках...

Павлик Климкин первым попробовал траву, которую на границе остановили. Хороша, сказать нечего! Сразу отличные решения и предложения родились в воспалённом и накуренном мозгу. Естественно, что все сейчас кинулись за билетами на Укурину, и Павлику звонят для того чтобы сказать, что уже едут. Опять Укурина себя почувствовала "пупом земли". Не думаю, что кому-то Павлика решение, в России, будет интересно. Павлика так "разорвало", скорее всего, на фоне состоявшегося безвиза, да ещё и выпил какой-то дряни на празднике...


#9 Гройсман: Украина заинтересована в поставках газа из Венгрии и Хорватии...

Тройка самых газодобывающих стран. Я и не знал, что там такие уровни добычи. Ну, ничего, скоро в Укурину газ из Норвегии станет поступать. Вот заживут! А то с нами, москалями, нет никакой жизни. Не понимали мы евроценностей, потому нас Укурина и оставила. Ну в 2019 году появиться новый трубопровод, и я думаю, что никто и не вспомнит про Укурину и Венгрию с Хорватией. И будут скауасы к нам ездить по туристической визе зимой, погреться у газовой плиты, и заодно послушать лекцию про то, что всё у них было, но они всё про***...

#10 В парламент Молдавии внесён законопроект об исключении из эфира российских новостных программ...

У меня такое чувство, что скоро в Кишинёве скакать будут на Майдане. Видать молдавский парламент покусали беженцы из Укурины. И теперь Россия угрожает и Молдавии. Чего-то подобного я ожидал. Не нравиться им президент, который нормально относиться к России. И не нравиться не потому что самим не нравиться, а потому что в Вашингтоне так сказали. Ведь ни для кого не секрет, что желание изолировать Россию и диктовать ей свои условия амеров не отпустило и не отпустит.


Больше материалов читайте на блоге


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


# политика Украина новости новости к чаю авторское блоги читать обзоры

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Подтвердите, что Вы не робот=>> *

Текущая версия: 5.1 (12.04)

Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

Статистика

Новостей 1864
Комментов 358

ТОП журналистов

Sky Archer 908
SilVeRoman 354
Радионяня 204
Петрович 180
Nik 80

Потоки радио

Онлайн поток
(для компьютера)

Рекламный блок

Группа вКонтакте

Рекламный блок

Звони:
8 921 614 16 85
 


 

Друзья сайта







Рекламный блок #6

Рекламный блок #7
Шаблон сайта оптимизирован под разрешение 1280x1024 браузеров: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 7+. Владельцам Internet Explorer 6 настоятельно рекомендуется, наконец, обновить свой браузер до актуальной версии!