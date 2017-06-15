Новости к чаю #196

#1 «Путин ввел на Донбасс войска якутов и испанцев», — ужас украинских пропагандистов...

Уже, наверное, быть не может чтобы выпуск обошёлся без новостей из Укурины. Иногда, читаю, и мне жалко их психику, потому что она совсем разрушена. А уж как они могут придумывать новости, и сами себя пугать, так ни одна другая нация не может. Естественно, что можно повредиться рассудком от многого, что происходит, и начать писать ещё не такие вещи. Сами посудите, Россия на войну никак не приходит, армия Укурины никак не может победить шахтёров. Естественно, виновата не Укуина, а кто-то другой, например, Россия, которая теперь призвала в свои ряды якутов и испанцев...

#2 Геращенко сообщил украинцам: это агенты РФ взрывают посольство США, обстреливают консульство Польши, руководят поляками и болгарами...

Он мог про это и не говорить, только зря расходует слова. Все и так знают, что во всём, что происходит, происходило, и будет происходить на Укурине виновата только Россия. Россия, вообще могущественная страна, не даёт жить никому в мире, организовывает революции, душит демократии. Естественно, что есть небольшая вина и Геращенко...он не пьёт те препараты, которые ему прописали психиатры. И если я раньше поражался тому, что никто не хочет видеть того, что на Украине засел одни идиоты, так сейчас стало понятно, что такие же идиоты их туда посадили, и только с одной целью...насолить России.

#3 Гордые и глупые: В «Нафтогазе» отказались ехать в Москву на переговоры с «Газпромом»...

Естественно, что они не хотят в Москве. Мало ли, потом не захотят возвращаться, после "зомболучей Путина". И тем более, что Укурина теперь уже имеет безвиз, правда это не одно и тоже, что быть членом ЕС, но зато можно пытаться говорить с Россией от имени Европы, и назначать встречи в Европе. Да и есть ли смысл им вести переговоры с "Газпромом"? Петрушка много раз говорил про то, что российский газ никто не покупает на Укурине. Значит он им не нужен, надо просто вернуть деньги России...и прервать с нами все экономические связи. Тем более, что скоро "труба" пойдёт мимо Укурины, и тогда вообще они нам не будут интересны.

#4 В МИД Украины предложили впускать граждан России по биометрическим паспортам с визами...

У меня большие сомнения, что Россия хоть как-то отреагирует на то, что там Укурина себе придумает. Давно пора было уже ввести визы на въезд на Укурину, я вообще не понимаю, чем занимается Рада. Через суверенную границу великой страны едут постоянно буряты, для того чтобы обстреливать посольства Америки, а Парубий всё никак не может заставить принять закон о визах! Оно понятно, что сейчас на Укурине праздники в честь начала безвиза, но это не говорит про то, что стоит забывать про то, что Укурина ведёт святую войну сама с собой в своём же собственном сознании, с очень качественными разрушениями экономики и мозга граждан Укурины. И не визы надо вводить, а прерывать дипломатические и торговые отношения...иначе бурятов не отловить. Жаль, что денег на всё это нет, есть только желания и слова, притом последнее идиотов.

#5 На Украине собрали «Черепашку», которая будет «воевать с сепаратистами»...

Серьёзнейшее изобретение. Как-то странно, что вооружено не новейшей ракетой, которой, как-то не очень давно, хвастался Дурчинов. Наверное, что ещё супер оружие им. Дурчинова не пошло в серию, и потому не поставили на это, скажу без преувеличения, чудо инженерной мысли. Интересно как это как эта помесь пылесоса и примуса сможет противостоять, например, танку Т-80? Уже не говорю про "Армату", потому что их все под Донецком из автоматов расстреляли...

#6 Белый дом осудил задержания протестующих на акциях в России...

Эх, рухнули все надежды Белой Хаты на то, что сегодня будет свергнута власть в России! Столько денег уже вложено в Анальных и прочих, а всё никак Майдан не получается. И не стоит нам давать советы, кого надо отпускать, а кого нет. Я так думаю, что если бы были митинги не санкционированные около Белой Избы в Вашингтоне, то там бы просто пристрелили демонстрантов. Так что пусть у себя сначала решат все вопросы, и перестанут всем раздавать советы, особенно, когда в этих советах не нуждаются.

#7 СБУ сообщила о перекрытии канала поставок «элитной» марихуаны из Запорожья в Россию...

Это правильно. Трава изъята в пользу депутатов Рады. Если бы самим было не надо, то естественно, что трава пошла бы сепаратистам. А так надо траву и Раде и тем более СБУ. Потому что как без травы СБУ будет жечь русские танки, и бить пачками бурятов с якутами. Вообще какие-то праздники наступили на Укурине. Газ на Укурине нашли, теперь от России вообще никак не зависеть будут, её и свежая трава появилась, да и безвиз, не стоит про это забывать...

#8 В Совфеде прокомментировали идею Климкина обязать россиян сообщать о поездках...

Павлик Климкин первым попробовал траву, которую на границе остановили. Хороша, сказать нечего! Сразу отличные решения и предложения родились в воспалённом и накуренном мозгу. Естественно, что все сейчас кинулись за билетами на Укурину, и Павлику звонят для того чтобы сказать, что уже едут. Опять Укурина себя почувствовала "пупом земли". Не думаю, что кому-то Павлика решение, в России, будет интересно. Павлика так "разорвало", скорее всего, на фоне состоявшегося безвиза, да ещё и выпил какой-то дряни на празднике...

#9 Гройсман: Украина заинтересована в поставках газа из Венгрии и Хорватии...

Тройка самых газодобывающих стран. Я и не знал, что там такие уровни добычи. Ну, ничего, скоро в Укурину газ из Норвегии станет поступать. Вот заживут! А то с нами, москалями, нет никакой жизни. Не понимали мы евроценностей, потому нас Укурина и оставила. Ну в 2019 году появиться новый трубопровод, и я думаю, что никто и не вспомнит про Укурину и Венгрию с Хорватией. И будут скауасы к нам ездить по туристической визе зимой, погреться у газовой плиты, и заодно послушать лекцию про то, что всё у них было, но они всё про***...

#10 В парламент Молдавии внесён законопроект об исключении из эфира российских новостных программ...

У меня такое чувство, что скоро в Кишинёве скакать будут на Майдане. Видать молдавский парламент покусали беженцы из Укурины. И теперь Россия угрожает и Молдавии. Чего-то подобного я ожидал. Не нравиться им президент, который нормально относиться к России. И не нравиться не потому что самим не нравиться, а потому что в Вашингтоне так сказали. Ведь ни для кого не секрет, что желание изолировать Россию и диктовать ей свои условия амеров не отпустило и не отпустит.

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