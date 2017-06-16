В Гусевском детском саду "Сказка" провели викторину "Юный пешеход" 15 июня в Гусевском детском саду № 14 «Сказка», в рамках недели безопасности дорожного движения «На дороге не зевай, ПДД ты изучай!», педагоги детского сада совместно с инспектором по пропаганде БДД провели замечательную игру – викторину «Юный пешеход» с детьми старших групп. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 2

Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 20

Новости к чаю #196 В мире всё опять точно так же, как и было всегда. Иногда думаю, что эта истерия может привести к очень не хорошим последствиям. Ведь сейчас получается так, что чтобы не происходило в мире, всегда и во всём виновата Россия. Если раньше мне казалось, что так "клинит" только Укурину, то сейчас понимаю, что осталось совсем не много стран, которые сохранили мозг. Иногда доходит до абсурда и маразма, и только весёлое отношение не даёт смотреть на весь этот бред серьёзно.Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 8

Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в Москву Черняховские школьники, в составе группы из 90 человек, отправилась на этой неделе в пятидневное путешествие в Москву. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

На востоке области установлены дорожные туристические указатели На востоке области установлены дорожные туристические указатели. Как сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму, 35 новых щитов расположены на федеральных и региональных трассах.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

Для воспитанников центра "Росток" провели квест ко Дню России Накануне Дня России волонтеры Молодежного актива из Гусева провели квест игру для воспитанников центра «Росток». Об этом сообщается на сайте гусевской администрации.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Полиция раскрыла кражу золотых изделий из раздевалки Фока в Гусеве Участковые уполномоченные Межмуниципальногоотдела МВД России «Гусевский» установили причастность 19-летнего посетителя бассейна к краже из раздевалки. Об этом сообщаем пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия сотрудников полиции Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом без участия сотрудников полиции. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

Гусевские полицейские перекрыли международный канал поставки в Россию синтетических наркотиков Сотрудники Отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 42-летнего жителя региона по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55