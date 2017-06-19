25 июня через Гусев пройдет "Колесо истории" С 21-го по 25 июня будет проводиться мотопробег по маршруту близкому к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка. Как сообщается на сайте гусевской администрации, начало мотопробега приурочено к дате начала Великой Отечественной войны и датам проведения Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

19 июня без воды остался поселок Луговой В Гусевском районе от холодного водоснабжения был отключен поселок Луговое. Об этом «Радио на Востоке» сообщили в ОАО «Гусев-Водоканал».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Дайджест спортивных мероприятий за 18 июня На минувших выходных на территории гусевского района проходили спортивные соревнования по волейболу. Результаты предоставили "Радио на Востоке" на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

В Гусевской школе №3 провели конкурс "Безопасное колесо 2017" 16 июня на территории гусевской школы № 3, прошёл межрайонный конкурс юных инспекторов Дорожного Движения «Безопасное колесо – 2017». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В Гусевском детском саду "Сказка" провели викторину "Юный пешеход" 15 июня в Гусевском детском саду № 14 «Сказка», в рамках недели безопасности дорожного движения «На дороге не зевай, ПДД ты изучай!», педагоги детского сада совместно с инспектором по пропаганде БДД провели замечательную игру – викторину «Юный пешеход» с детьми старших групп. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

Новости к чаю #196 В мире всё опять точно так же, как и было всегда. Иногда думаю, что эта истерия может привести к очень не хорошим последствиям. Ведь сейчас получается так, что чтобы не происходило в мире, всегда и во всём виновата Россия. Если раньше мне казалось, что так "клинит" только Укурину, то сейчас понимаю, что осталось совсем не много стран, которые сохранили мозг. Иногда доходит до абсурда и маразма, и только весёлое отношение не даёт смотреть на весь этот бред серьёзно.Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 12

Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в Москву Черняховские школьники, в составе группы из 90 человек, отправилась на этой неделе в пятидневное путешествие в Москву. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

На востоке области установлены дорожные туристические указатели На востоке области установлены дорожные туристические указатели. Как сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму, 35 новых щитов расположены на федеральных и региональных трассах.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43