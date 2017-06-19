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25 июня через Гусев пройдет

25 июня через Гусев пройдет "Колесо истории" 25 июня через Гусев пройдет С 21-го по 25 июня  будет проводиться мотопробег по маршруту близкому к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка. Как сообщается на сайте гусевской администрации, начало мотопробега приурочено к дате начала Великой Отечественной войны и датам проведения Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

19 июня без воды остался поселок Луговой

19 июня без воды остался поселок Луговой 19 июня без воды остался поселок ЛуговойВ Гусевском районе от холодного водоснабжения был отключен поселок Луговое. Об этом «Радио на Востоке» сообщили в ОАО «Гусев-Водоканал».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Дайджест спортивных мероприятий за 18 июня

Дайджест спортивных мероприятий за 18 июня Дайджест спортивных мероприятий за 18 июняНа минувших выходных на территории гусевского района проходили спортивные соревнования по волейболу. Результаты предоставили "Радио на Востоке" на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

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В Гусевском детском саду

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Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки Четырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушкиЧетырех жителей Нестеровского района осудили за изнасилование 27 летней девушки. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

Новости к чаю #196

Новости к чаю #196 Новости к чаю #196В мире всё опять точно так же, как и было всегда. Иногда думаю, что эта истерия может привести к очень не хорошим последствиям. Ведь сейчас получается так, что чтобы не происходило в мире, всегда и во всём виновата Россия. Если раньше мне казалось, что так "клинит" только Укурину, то сейчас понимаю, что осталось совсем не много стран, которые сохранили мозг. Иногда доходит до абсурда и маразма, и только весёлое отношение не даёт смотреть на весь этот бред серьёзно.Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 12

Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в Москву

Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в Москву Черняховские школьники отправились в пятидневное путешествие в МосквуЧерняховские школьники, в составе группы из 90 человек, отправилась на этой неделе в пятидневное путешествие в Москву. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

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25 июня через Гусев пройдет "Колесо истории"

С 21-го по 25 июня  будет проводиться мотопробег по маршруту близкому к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка. Как сообщается на сайте гусевской администрации, начало мотопробега приурочено к дате начала Великой Отечественной войны и датам проведения Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.
Путь мотоциклистов будет начинаться от места формирования 2-го гвардейского мотополка в городе Наро-Фоминск (Кубинские лагеря) в Парке «Патриот» и через места сражений: Ярцево – Витебск (Беларусь) – Минск (Беларусь) – Мариамполе (Литва) – Гижицко (Польша) – Калининград – пос. Шатрово Зеленоградского городского округа. Отмечается, что через Гусев организованная колонна будет проходить 25 июня в районе 11.00-11.30 часов.

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# Гусев ВОВ мотопробег колесо истории

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