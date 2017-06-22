На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина
В среду вечером, 21 июня, на трассе под Гусевом фура врезалась в трактор. Об этом сообщила Клопс.Ru очевидица происшествия.По словам свидетельницы, авария произошла на перекрёстке. После столкновения у грузовой машины оторвало кабину. Кузов перекрыл все полосы. В результате ДТП пострадала пассажирка фуры. Ей оказывали помощь проезжающие мимо автомобилисты. На место ДТП вызвали медиков и сотрудников полиции. Движение по трассе было временно затруднено.
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