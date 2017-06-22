В Гусеве прошли соревнования по волейболу посвященные солидарности борьбы с терроризмом В Гусеве прошли соревнования по волейболу посвященные солидарности борьбы с терроризмом. Результаты "Радио на Востоке" предоставили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 27

СК проводит проверку по факту смерти подростков найденных в Гусеве В СУ СК по Калининградской области начали доследственную проверку по факту обнаружения в Гусеве тел подростков, пропавших в декабре 2016 года в Советске. Об этом сообщил и.о. старшего помощника главы управления.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

«Фольксваген» сбил переходящую в неположенном месте жительницу Черняховска В 19.00 на 96 километре автодороги Калининград – Нестеров водитель автомобиля «Фольксваген» на прямом участке дороги допустил наезд на 58-летнюю жительницу города Черняховска. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

Центральная детская библиотека Гусева приняла участие в акции «Лето с книгой» С 13 по 16 июня 2017 года в Калининградской области прошел седьмой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой».Как говорится на сайте гусевской администрации, гостем Центральной детской библиотеки в Гусеве стала детский писатель, блогер, журналист Дарья Доцук. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина В среду вечером, 21 июня, на трассе под Гусевом фура врезалась в трактор. Об этом сообщила очевидица происшествия.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

Ночью в Гусеве загорелся микроавтобус Volkswagen В среду,21 июня, на переулке Сосновый в Гусеве загорелся автомобиль Volkswagen LT 35.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

25 июня через Гусев пройдет "Колесо истории" С 21-го по 25 июня будет проводиться мотопробег по маршруту близкому к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка. Как сообщается на сайте гусевской администрации, начало мотопробега приурочено к дате начала Великой Отечественной войны и датам проведения Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

19 июня без воды остался поселок Луговой В Гусевском районе от холодного водоснабжения был отключен поселок Луговое. Об этом «Радио на Востоке» сообщили в ОАО «Гусев-Водоканал».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

Дайджест спортивных мероприятий за 18 июня На минувших выходных на территории гусевского района проходили спортивные соревнования по волейболу. Результаты предоставили "Радио на Востоке" на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57