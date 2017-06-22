Центральная детская библиотека Гусева приняла участие в акции «Лето с книгой»
С 13 по 16 июня 2017 года в Калининградской области прошел седьмой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой». Как говорится на сайте гусевской администрации, гостем Центральной детской библиотеки в Гусеве стала детский писатель, блогер, журналист Дарья Доцук. Дарья Доцук автор реалистических повестей для подростков «Я и моё чудовище», «Мандариновая пора», «Невидимый папа», «Голос», дипломант премии им. В. П. Крапивина-2015 и 2016г, дипломант премии им. Сергея Михалкова-2016, финалист конкурса Книгуру-2016. Книги Д. Доцук хорошо и легко написаны, а интересны еще и потому, что содержат реальные впечатления реального подростка, затрагивают действительно происходящие события. По итогам встречи юные читатели имели возможность пообщаться с автором, задать вопросы, взять автограф. Кроме того, Дарья Доцук подарила детской библиотеке две свои книги с автографами.
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