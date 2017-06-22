СК проводит проверку по факту смерти подростков найденных в Гусеве
Следователи осмотрели место происшествия и не обнаружили видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти. В ведомстве назначили судебно-медицинские исследования для установления причин смерти молодых людей.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУ СК.
По данным ведомства, на момент обнаружения погибших девушке исполнилось 18 лет, а молодому человеку — 19. Ранее их в разное время видели на территории Гусева.
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