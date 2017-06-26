В Гусеве провели пропагандистскую акцию «Детское кресло»
Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. "Во время мероприятия автоинспекторы подходили к водителям – родителям возле детских дошкольных образовательных учреждений и проводили с ними разъяснительные беседы о важности использования детских удерживающих устройств. Также каждый водитель получил от полицейского тематическую памятку о видах детских удерживающих устройств и способах их установки в автомобиле." - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала 2017 года на дорогах Калининградской области в 17 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 19 детей-пассажиров. 473 водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает родителям, что юные пассажиры в виду своих физиологических особенностей наиболее подвержены травмированию в момент резкого торможения или дорожно-транспортного происшествия. В этом случае вес тела человека увеличивается почти в 30 раз, поэтому мнение о том, что ребенок на руках у родителей находится в полной безопасности – ошибочно. Максимально обезопасить юного пассажира в дороге поможет детское удерживающее устройство.
Согласно действующему законодательству, а именно пункту 22.9 ПДД РФ, при перевозке детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка, или иные средства, позволяющие пристегнуть юного пассажира с помощью ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля дети могут находиться только в детских удерживающих устройств.
Нарушение требований перевозки детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей; на должностных лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц - 100 000 рублей.
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