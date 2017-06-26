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31 Городские новости Новое
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В Гусевской прокуратуре разъяснили за кем может быть установлен административный надзор

Гусевская городская прокуратура разъяснила вступившие недавно в силу изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Как пояснила "Радио на Востоке" 

Прокурор советник юстиции М.В. Косолапова, Федеральный законом № 102-ФЗ вводит обязательный административный надзор за лицами, отбывшими наказание за преступления отдельных категорий, в том числе за водителями, отбывшими наказание за пьяное вождение, после их освобождения.

Изменения, в частности, внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Федеральный закон «О полиции».

Теперь в обязательном порядке устанавливается административный надзор за совершеннолетними гражданами, освобождаемыми или освобожденными из мест лишения свободы, у которых есть непогашенная либо неснятая судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической и экстремистской направленности (например, ст. 205 УК).

Надзору подвергнутся и те, кто посягал на жизнь сотрудника правоохранительного органа, государственного или общественного деятеля, судьи либо дознавателей, а также отбыл срок за управление автомобилем или судном в пьяном виде.

Закон обязывает их являться до 4 раз в месяц в орган внутренних дел и запрещает выезжать за пределы территории, установленной судом. В случае нарушения ограничений полиция должна будет разыскивать этих граждан. Помимо прочего, надзор распространяется и на тех, кто освободился из мест лишения свободы, и не имеет постоянного места жительства или пребывания.

Закон вступил в силу с 19 июня 2017 года.


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