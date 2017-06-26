Зарезанную жительницу Черняховска везли до места преступления в детской коляске Убийца женщины, тело которой в конце мая выловили из реки Анграпы в Черняховском районе, вёз её с места преступления до берега в детской коляске. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 5

В Гусевской прокуратуре разъяснили за кем может быть установлен административный надзор Гусевская городская прокуратура разъяснила вступившие недавно в силу изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Как пояснила "Радио на Востоке" Прокурор советник юстиции М.В. Косолапова,Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

В Фурманово "Рено" врезался в дерево 24 июня В 05:50 в поселке Фурманово на улице Центральной водитель автомобиля «Рено», по предварительным данным, выбрал небезопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

В Гусеве провели пропагандистскую акцию «Детское кресло» 23 июня сотрудники Гусевского отделения ГИБДД провели пропагандистскую акцию «Детское кресло». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

В Черняховске горели две хозпостройки На минувших выходных в Черняховске горели две хозяйственные постройки. Информация об этом размещена на сайте Главного Управления МЧС России по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 18

В Гусеве прошли соревнования по волейболу посвященные солидарности борьбы с терроризмом В Гусеве прошли соревнования по волейболу посвященные солидарности борьбы с терроризмом. Результаты "Радио на Востоке" предоставили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 60

СК проводит проверку по факту смерти подростков найденных в Гусеве В СУ СК по Калининградской области начали доследственную проверку по факту обнаружения в Гусеве тел подростков, пропавших в декабре 2016 года в Советске. Об этом сообщил и.о. старшего помощника главы управления.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 59

«Фольксваген» сбил переходящую в неположенном месте жительницу Черняховска В 19.00 на 96 километре автодороги Калининград – Нестеров водитель автомобиля «Фольксваген» на прямом участке дороги допустил наезд на 58-летнюю жительницу города Черняховска. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

Центральная детская библиотека Гусева приняла участие в акции «Лето с книгой» С 13 по 16 июня 2017 года в Калининградской области прошел седьмой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой».Как говорится на сайте гусевской администрации, гостем Центральной детской библиотеки в Гусеве стала детский писатель, блогер, журналист Дарья Доцук. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32