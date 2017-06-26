В Гусевской администрации рассказали когда можно отправить ребенка в 10 класс через интернет
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Ср28 июня
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В Гусевской администрации рассказали когда можно отправить ребенка в 10 класс через интернет
28 июня в 09.00 на Едином портале государственных и муниципальных услуг для родителей и законных представителей обучающихся общеобразовательных организаций муниципалитета будет доступна возможность подачи заявлений в 10 класс по государственной и муниципальной услуге «Зачисление в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области». Об этом сообщается на сайте администрации Гусевского городского округа. Также сообщается о том, что с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, будет доступна возможность подачи заявлений в общеобразовательные организации Муниципального Образования «Гусевский городской округ» в 1 класс для детей, не проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории.
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