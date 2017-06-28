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Берег Виштынецкого озера очистят от мусора с помощью квеста

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Зарезанную жительницу Черняховска везли до места преступления в детской коляске

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Берег Виштынецкого озера очистят от мусора с помощью квеста

1 июля на берегу озера Виштынец состоится экологический квест "Чистый Виштынец - чистая Балтика"! Информация об этом размещена на портале "Чистые игры". В рамках акции планируется очистить от мусора один из красивейших уголков Калининградской области - природный парк Виштынецкий. На момент написания публикации, на участие в мероприятии подписался 171 человек. Регистрация открыта в группе мероприятия в социальной сети "Вконтакте".


Чистые Игры — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Участники выполняют задания и получают баллы, победители получают призы от спонсоров проекта! На играх в разных городах России собрано уже более 100 тонн мусора!скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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# восток области виштынец чистые игры экология

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