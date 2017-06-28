Берег Виштынецкого озера очистят от мусора с помощью квеста 1 июля на берегу озера Виштынец состоится экологический квест "Чистый Виштынец - чистая Балтика"! Информация об этом размещена на портале "Чистые игры".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 2

В Гусеве сыграли в волейбол в знак солидарности в борьбе с терроризмом 26 июня на площадке Гусевского городского стадиона состоялось Открытое первенство муниципалитета по уличному волейболу среди мужских команд, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Прокурор Калининградской области примет граждан в Гусеве 04 июля с 11-00 часов прокурор Калининградской области Хлопушин Сергей Николаевич проведет прием граждан в Гусевской городской прокуратуре. Об этом "Радио на Востоке" сообщила Прокурор советник юстиции Гусевской городской прокуратуры М.В. Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

В Нестеровском районе за сутки произошло два ДТП 26 июня на территории Нестеровского района произошло 2 ДТП. Об этом сообщается на сайте областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

В Гусеве проведут беседу с потенциальными контрактниками Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Калининградской области проведет прием граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в войсковые части Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Отделе военного комиссариата Калининградской области по городам Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В Гусевской администрации рассказали когда можно отправить ребенка в 10 класс через интернет 28 июня в 09.00 на Едином портале государственных и муниципальных услуг для родителей и законных представителей обучающихся общеобразовательных организаций муниципалитета будет доступна возможность подачи заявлений в 10 класс по государственной и муниципальной услуге «Зачисление в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области». Об этом сообщается на сайте администрации Гусевского городского округа.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

В Гусевском районе в День молодежи инспекторы ГИБДД провели для студентов урок безопасности В День молодежи состоялась встреча инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Гусевский» со студентами политехнического техникума. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Зарезанную жительницу Черняховска везли до места преступления в детской коляске Убийца женщины, тело которой в конце мая выловили из реки Анграпы в Черняховском районе, вёз её с места преступления до берега в детской коляске. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусевской прокуратуре разъяснили за кем может быть установлен административный надзор Гусевская городская прокуратура разъяснила вступившие недавно в силу изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Как пояснила "Радио на Востоке" Прокурор советник юстиции М.В. Косолапова,Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45