В ночь на 29 июня прогнозируют сильный ветер
Государственном бюджетном учреждении Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны». "По Калининградской области ночью 28-29.06 ожидается усиление юго-восточного ветра 7-11 м/с, порывы 12-17 м/с, при грозах до 20 м/с, местами сильные дожди, грозы, ухудшение видимости в дожде менее 500 м.", - говорится в сообщении.
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