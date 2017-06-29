"Гусев" встретится с "Олимпией" 2 июля
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"Гусев" встретится с "Олимпией" 2 июля
2 июля на Стадионе города Гусев, состоится очередной тур Первенства Калининградской области по футболу. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, ФК "Гусев" примет на своем поле команду "Олимпия" из Гвардейска. Юноши сыграют в 13.00, взрослые в 15.00.
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