Обзор газеты «Городской объектив» № 23
На этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- раскопали некрасивую историю, которая происходит вокруг нового храма;
- выяснили, чем закончился побег юных влюбленных;
- узнали, как борщевик стал «местью Сталина»;
- поздравили поколение беспокойных сердец с юбилеем;
- собираясь в полет, запаслись пошаговой инструкцией на случай задержки или отмены рейса;
- боролись с незаконным увольнением.
А также предупредили читателей, что редакция газеты в полном составе уходит в отпуск. Ненадолго, всего на две недели. Поэтому очередной номер «Городского объектива» выйдет в свет 20 июля.
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