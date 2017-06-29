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В Гусевском ГИБДД просят сообщать о пьяных водителях

В Гусевском отделении ГИБДД призывают граждан сообщать о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Учитывая, что управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения, в целях реагирования на складывающуюся ситуацию с аварийностью и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей специальные профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения проводятся регулярно. Предупреждение аварийности по вине нетрезвых водителей сегодня остается одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. Во многих российских регионах представители самой широкой общественности активно поддерживают Госавтоинспекцию в противодействии нарушителям ПДД, особенно нетрезвым водителям. 

Граждане всегда могут сообщить сведения о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения, движения транспортных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения, наличия технически неисправных и брошенных транспортных средств, других помех для движения, по телефонам в дежурную часть МО МВД России «Гусевский»: 8 (40143) 3-24-10 или 112.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть благоразумными и законопослушными, строго соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности.


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