Молодые медики из Озерска, Нестерова и Советска получат большую часть социальных выплат Накануне глава регионального минздрава Александр Кравченко представил в Калининградской областной Думе новую кадровую программу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Гусевском ГИБДД просят сообщать о пьяных водителях В Гусевском отделении ГИБДД призывают граждан сообщать о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

Обзор газеты «Городской объектив» № 23 На этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»: - раскопали некрасивую историю, которая происходит вокруг нового храма; - выяснили, чем закончился побег юных влюбленных.....Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

"Гусев" встретится с "Олимпией" 2 июля 2 июля на Стадионе города Гусев, состоится очередной тур Первенства Калининградской области по футболу. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 23

В ночь на 29 июня прогнозируют сильный ветер По Калининградской области в ночь с 28 на 29 июня прогнозируют усиление ветра. Об этом ""Радио на Востоке сообщили в Государственном бюджетном учреждении Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Берег Виштынецкого озера очистят от мусора с помощью квеста 1 июля на берегу озера Виштынец состоится экологический квест "Чистый Виштынец - чистая Балтика"! Информация об этом размещена на портале "Чистые игры".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

В Гусеве сыграли в волейбол в знак солидарности в борьбе с терроризмом 26 июня на площадке Гусевского городского стадиона состоялось Открытое первенство муниципалитета по уличному волейболу среди мужских команд, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

Прокурор Калининградской области примет граждан в Гусеве 04 июля с 11-00 часов прокурор Калининградской области Хлопушин Сергей Николаевич проведет прием граждан в Гусевской городской прокуратуре. Об этом "Радио на Востоке" сообщила Прокурор советник юстиции Гусевской городской прокуратуры М.В. Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Нестеровском районе за сутки произошло два ДТП 26 июня на территории Нестеровского района произошло 2 ДТП. Об этом сообщается на сайте областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35