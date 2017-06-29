В Гусевском ГИБДД просят сообщать о пьяных водителях
Граждане всегда могут сообщить сведения о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения, движения транспортных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения, наличия технически неисправных и брошенных транспортных средств, других помех для движения, по телефонам в дежурную часть МО МВД России «Гусевский»: 8 (40143) 3-24-10 или 112.
Госавтоинспекция призывает всех водителей быть благоразумными и законопослушными, строго соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности.
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