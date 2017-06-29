Молодые медики из Озерска, Нестерова и Советска получат большую часть социальных выплат
В качестве мер материальной поддержки медицинских специалистов оставлены такие востребованные, как 200 тыс. рублей единовременных «подъемных» при первом трудоустройстве по окончании ординатуры, ежемесячные 2 тысячи рублей обучающимся в ординатуре по целевому набору, 1 миллион рублей участникам программы «Земский доктор». К этому перечню добавились возможное возмещение обучения по остродефицитным специальностям, а также выплата в течение трех лет от 300 до 600 тыс. руб. в зависимости от муниципалитета врачам-специалистам, прибывшим на работу в Калининградскую область. Самый высокий коэффициент выплат предполагается установить для Озерска, Нестерова, Советска.
Руководитель ведомства добавил, что наряду с профессиональным ростом врачей особое внимание будет уделено целевой подготовке молодых специалистов и их обязательному возвращению на работу в регион. Также Александр Кравченко отметил, что разработанный документ будет способствовать необходимой внутренней конкуренции специалистов.
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