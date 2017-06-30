Родственники жительницы Гусева просят помощи в сборе средств на лечение
Родственники жительницы Гусева, Казека Христины Эдуардовны, просят помощи в сборе средств на проведение второго этапа операции на позвоночнике. С просьбой о помощи в редакцию "Радио на Востоке" обратилась мать девушки. В середине июля 2017 года Христине предстоит сложнейшая операция в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко в Москве. Семья просит всех неравнодушных людей поддержать девушку в сложившейся жизненной ситуации и оказать посильную материальную помощь для прохождения дополнительного обследования перед госпитализацией, поездки в Москву и реабилитации.
Реквизиты банковской карты: 4817 7600 4088 2684.
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