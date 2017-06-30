Ночью в четверг 29 июня под Озерском горела веранда
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Сб01 июля
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Ночью в четверг 29 июня под Озерском горела веранда
В ночь с 28 на 29 июня в поселке Псковское Озерского Городского Округа произошло возгорание. Как сообщается на сайте областного Управления МЧС, В деревянной веранде размером 2х2 метра одноэтажного кирпичного жилого дома на две семьи горел диван. Возгорание было ликвидировано силами самих жильцов. Пострадавших нет.
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