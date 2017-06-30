Жителя Нестерова судят за убийство В Нестеровском районе местный житель, убивший свою знакомую и инсценировавший её самоубийство, пойдёт под суд. Об этом пишет Клопс.ru, ссылаясь на пресс-службу Нестеровского районного суда.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

Ночью в четверг 29 июня под Озерском горела веранда В ночь с 28 на 29 июня в поселке Псковское Озерского Городского Округа произошло возгорание. Как сообщается на сайте областного Управления МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

Родственники жительницы Гусева просят помощи в сборе средств на лечение Родственники жительницы Гусева, Казека Христины Эдуардовны, просят помощи в сборе средств на проведение второго этапа операции на позвоночнике. С просьбой о помощи в редакцию "Радио на Востоке" обратилась мать девушки.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Молодые медики из Озерска, Нестерова и Советска получат большую часть социальных выплат Накануне глава регионального минздрава Александр Кравченко представил в Калининградской областной Думе новую кадровую программу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Гусевском ГИБДД просят сообщать о пьяных водителях В Гусевском отделении ГИБДД призывают граждан сообщать о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Обзор газеты «Городской объектив» № 23 На этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»: - раскопали некрасивую историю, которая происходит вокруг нового храма; - выяснили, чем закончился побег юных влюбленных.....Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

"Гусев" встретится с "Олимпией" 2 июля 2 июля на Стадионе города Гусев, состоится очередной тур Первенства Калининградской области по футболу. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

В ночь на 29 июня прогнозируют сильный ветер По Калининградской области в ночь с 28 на 29 июня прогнозируют усиление ветра. Об этом ""Радио на Востоке сообщили в Государственном бюджетном учреждении Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Берег Виштынецкого озера очистят от мусора с помощью квеста 1 июля на берегу озера Виштынец состоится экологический квест "Чистый Виштынец - чистая Балтика"! Информация об этом размещена на портале "Чистые игры".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55