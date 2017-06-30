Жителя Нестерова судят за убийство
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Сб01 июля
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Жителя Нестерова судят за убийство В Нестеровском районе местный житель, убивший свою знакомую и инсценировавший её самоубийство, пойдёт под суд. Об этом пишет Клопс.ru, ссылаясь на пресс-службу Нестеровского районного суда.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32
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Просмотров: 32
Жителя Нестерова судят за убийство
В Нестеровском районе местный житель, убивший свою знакомую и инсценировавший её самоубийство, пойдёт под суд. Об этом пишет Клопс.ru, ссылаясь на пресс-службу Нестеровского районного суда. В октябре 2016 года 41-летний мужчина вместе с сожительницей и гостями выпивали дома. После ухода компании он из ревности начал избивать женщину. Затем накинул ей на шею электрический провод и задушил её. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый инсценировал самоубийство подруги, привязав провод к батарее. Уголовное дело направили в суд.
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