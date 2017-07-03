В России утверждены Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии с Правилами плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также за размещение отходов производства и потребления.
Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся хозяйственной или иной деятельностью оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, за исключением лиц, осуществляющих деятельность исключительно на объектах IV категории.
Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по каждому загрязняющему веществу на соответствующие ставки платы, установленные Правительством РФ, с применением установленных законодательством РФ коэффициентов, и суммирования полученных величин.
Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов.
Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Правила за исключением отдельных положений вступают в силу 17.03.2017 и применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.
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