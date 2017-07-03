В Гусеве открывается персональная выставка Владимира Цикина «Уникальная графика»
Владимир Цикин – художник-график, родился в 1949 году в Калининграде. Творческую деятельность начал в феврале 1978 года в художественно-производственных мастерских Калининградского отделения Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников России с 1993 года. Участник республиканских и международных выставок, многочисленных персональных и групповых выставок.
Произведения художника находятся в коллекциях Калининградской Художественной галереи, Калининградского Историко-художественного музея, Музея Мирового океана, в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Швеции.
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