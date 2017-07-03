В Черняховске "Ауди" врезался в дерево
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В Черняховске "Ауди" врезался в дерево
1 июля в 18:10 на улице Гагарина в городе Черняховске 27-летний водитель автомобиля «Ауди 100» врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. Как сообщается, водитель управлять автомобилем не имея прав, на прямом участке выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель госпитализирован.
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