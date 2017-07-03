Внимание! Розыск!
Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, азиатской внешности, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, стрижка короткая.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Эмила Мурадяна, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32 или 02.
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