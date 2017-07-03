С 1 июля в Калининградской области повысилась минимальная заработная плата
С 1 июля в Калининградской области повысилась минимальная заработная плата. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Согласно региональному соглашению между представителями правительства области, региональных объединений работодателей и профсоюзов, минимальная заработная плата (МЗП) установлена в размере 10 500 рублей. С 1 января 2018 года «минималка» еще подрастет до 11 тысяч рублей в месяц.
Данный уровень МЗП будет практически соответствовать прогнозируемой величине прожиточного минимума трудоспособного населения в указанном периоде (98% - 99%), уточнили в правительстве.«По уровню достигнутых обязательств Калининградская область занимает восьмое место по Российской Федерации с наибольшими размерами минимальных гарантий по оплате труда и третье место в Северо-Западном федеральном округе», - заявила временно исполняющая обязанности министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
Увеличение оплаты труда коснется порядка 70 тысяч работающих во всех отраслях экономики региона. Данные гарантии распространяются на все хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Калининградской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Напомним, что минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне 1 июля 2017 года, вырос на 300 рублей и составил 7 800 рублей.
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