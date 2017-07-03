Под Нестеровым произошло ДТП с участием одного автомобиля 3 июня в 19.50 на улице Центральной в поселке Ясная Поляна Нестеровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного транспортного средства. Об этом сообщается на сайте областного Управления МЧС. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

С 1 июля в Калининградской области повысилась минимальная заработная плата С 1 июля в Калининградской области повысилась минимальная заработная плата. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

Внимание! Розыск! Сотрудники полиции Гусевского района разыскивают Мурадяна Эмила Кареновича, 1993 года рождения, скрывающегося от суда. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

На трассе под Гусевом БМВ съехал в кювет 2 июля в 19.30 на автодороге Советск-Гусев водитель автомобиля «БМВ 530» на прямом участке дороги не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

В Черняховске "Ауди" врезался в дерево 1 июля в 18:10 на улице Гагарина в городе Черняховске 27-летний водитель автомобиля «Ауди 100» врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

В Гусеве открывается персональная выставка Владимира Цикина «Уникальная графика» 3 июля в 17.00 в Гусевском музее открывается персональная выставка Владимира Цикина «Уникальная графика». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в учреждении.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве прошел спортивный фестиваль среди детей дошкольного возраста 30 июня в Гусеве состоялся XI муниципальный спортивный фестиваль среди детей дошкольного возраста. Об этом "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

В России утверждены Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду В России утверждены Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. О том, как и с кого взимаются платежи "Радио на Востоке" рассказали в прокуратуре Нестеровского района.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

На трассе Калининград-Неман "Мерседес" опрокинулся в кювет 30 июня в 12 часов 10 минут на 6 км автодороги Калининград-Знаменск-Гусев-Добровольск-Неман водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил съезд в придорожный кювет. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41