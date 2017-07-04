Жителя Нестеровского района поймали на грабеже в Калининграде
Преступление было совершено около торгового центра, расположенного на улице Александра Невского. По предварительным данным, злоумышленник без применения насилия открыто похитил у 23-летнего калининградца мобильный телефон. Потерпевший сообщил о произошедшем в дежурную часть городского Управления МВД, после чего на место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили личность предполагаемого преступника. Ориентировку с приметами внешности подозреваемого разослали всем наружным нарядам. Спустя несколько дней полицейские ППС задержали по подозрению в грабеже 25-летнего жителя Нестеровского района.
Дознаватели возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное нарушение закона, сознался в содеянном.
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