В Гусеве стартовала летняя школа "Город и бизнес"
В день открытия, для участников были организованы установочные лекции, посвященные «умным городам». На 4 июля запланированы
экскурсия по Гусеву и встреча с представителями администрации Гусевского городского округа. Участники обсудят проекты развития города по методу кейс-стади. Студенты получат четыре мини-кейса: формирование современной велоинфраструктуры, создание городского лесопарка, развитие инновационного технопарка в Гусеве и освоение малой территории МО «Гусевский городской округ», прилегающей к городу в месте слияния рек Красная и Писса. Участникам предстоит разработать собственные решения для реализации этих проектов и презентовать их жюри на закрытии летней школы.
Помимо ежедневной проектной работы, в летней школе запланированы стратегические сессии, мастер-классы и лекции, посвященные технологическим трендам и мировым практикам в области городского развития, вопросам привлечения инвестиций и современным подходам к управлению малыми городами. В частности, студенты узнают о технологиях управления инновационным кластером и его влиянии на развитие территории малого города на примере «Технополиса GS» и Гусева. Представитель кластера познакомит их со стратегией «Технополиса GS», расскажет о внедрении технологий Smart city и формировании креативного пространства. Кроме того, 10 июля в БФУ им. И. Канта перед студентами выступит почетный доктор наук Саутгемптонского университета, приглашенный профессор Московской школы управления «Сколково», бизнес-школы VERN и Университета прикладных наук Верхней Австрии Оливер Хемпкинс, который расскажет о лидерских качествах, необходимых для эффективного менеджмента. 11 июля в летней школе пройдет круглый стол с участием представителей крупных компаний и университетов Австрии, где студенты узнают о современных подходах к развитию «умных городов», эффективном сотрудничестве бизнеса и государства, разберут модели и оценят риски реализации региональных стратегий.
Для студентов будут организованы экскурсии по инновационному кластеру «Технополис GS», Калининграду и области. Желающие примут участие в велопрогулке по Гусеву и товарищеском матче по волейболу между командами летней школы и сотрудников «Технополиса GS», который пройдет на спортивной площадке в жилой зоне кластера. Заключительные мероприятия — стратегическая сессия в БФУ им. И. Канта, посещение инновационного технопарка «Фабрика», защита проектных работ и торжественное закрытие летней школы — пройдут 12 июля.
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