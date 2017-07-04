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В Гусеве стартовала летняя школа "Город и бизнес"

3 июля  в Гусеве  стартовала летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в пресс службе организаторов мероприятия, холдинга GS Group. Школа является совместным стратегическим образовательным проектом холдинга GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которая проводится при участии  Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. 15 студентов ожидает насыщенная 10-дневная программа: стратегические сессии с участием экспертов мирового уровня, лекции по теме городского развития, экскурсии по инновационному кластеру «Технополис GS»  и Калининградской области, разработка и защита проектов. Летняя школа проводится под эгидой московского офиса ООН-Хабитат. 
В день открытия, для участников были организованы установочные лекции, посвященные «умным городам». На 4 июля запланированы  

экскурсия по Гусеву и встреча с представителями администрации Гусевского городского округа. Участники обсудят проекты развития города по методу кейс-стади. Студенты получат четыре мини-кейса: формирование современной велоинфраструктуры, создание городского лесопарка, развитие инновационного технопарка в Гусеве и освоение малой территории МО «Гусевский городской округ», прилегающей к городу в месте слияния рек Красная и Писса. Участникам предстоит разработать собственные решения для реализации этих проектов и презентовать их жюри на закрытии летней школы.

 

Помимо ежедневной проектной работы, в летней школе запланированы стратегические сессии, мастер-классы и лекции, посвященные технологическим трендам и мировым практикам в области городского развития, вопросам привлечения инвестиций и современным подходам к управлению малыми городами. В частности, студенты узнают о технологиях управления инновационным кластером и его влиянии на развитие территории малого города на примере «Технополиса GS» и Гусева. Представитель кластера познакомит их со стратегией «Технополиса GS», расскажет о внедрении технологий Smart city и формировании креативного пространства. Кроме того, 10 июля в БФУ им. И. Канта перед студентами выступит почетный доктор наук Саутгемптонского университета, приглашенный профессор Московской школы управления «Сколково», бизнес-школы VERN и Университета прикладных наук Верхней Австрии Оливер Хемпкинс, который расскажет о лидерских качествах, необходимых для эффективного менеджмента. 11 июля в летней школе пройдет круглый стол с участием представителей крупных компаний и университетов Австрии, где студенты узнают о современных подходах к развитию «умных городов», эффективном сотрудничестве бизнеса и государства, разберут модели и оценят риски реализации региональных стратегий.

 

Для студентов будут организованы экскурсии по инновационному кластеру «Технополис GS», Калининграду и области. Желающие примут участие в велопрогулке по Гусеву и товарищеском матче по волейболу между командами летней школы и сотрудников «Технополиса GS», который пройдет на спортивной площадке в жилой зоне кластера. Заключительные мероприятия — стратегическая сессия в БФУ им. И. Канта, посещение инновационного технопарка «Фабрика», защита проектных работ и торжественное закрытие летней школы — пройдут 12 июля.


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