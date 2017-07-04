Озерские полицейские раскрыли кражу 200 литров топлива
В Озерском районе полицейские раскрыли кражу имущества с территории сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД. Как сообщили в ведомстве, преступление было совершено на территории поселка Садовое.
Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили причастность к совершению преступления двоих местных жителей в возрасте 20-ти и 18-ти лет. По предварительным данным, злоумышленники через окно проникли в складское помещение и похитили 13 мешков зерна и 200 литров дизельного топлива. Часть похищенного полицейские изъяли при задержании.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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