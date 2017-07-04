В августе в Нестеров приедет детский мобильный стоматологический комплекс В августе в Нестеров приедет детский мобильный стоматологический комплекс. Информация об этом размещена на сайте правительства Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

В Гусеве пройдет День Донора В Гусеве пройдет День Донора. Как сообщили «Радио на Востоке» в Гусевской ЦРБ, мероприятие запланировано на 18 июля.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Гусеве сбили женщину переходившую дорогу по зебре 3 июля в 20.35 на улице Победы в городе Гусев водитель автомобиля «Опель Омега» допустил наезд на 25-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Озерские полицейские раскрыли кражу 200 литров топлива В Озерском районе полицейские раскрыли кражу имущества с территории сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

В Черняховске маршрутка сбила двухлетнего ребенка 3 июля в 16.50 на улице Пушкина в городе Черняховск водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В Гусеве стартовала летняя школа "Город и бизнес" 3 июля в Гусеве стартовала летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в пресс службе организаторов мероприятия, холдинга GS Group.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Жителя Нестеровского района поймали на грабеже в Калининграде Калининградские полицейские раскрыли уличный грабеж, в котором фигурировал житель Нестеровского района. Об этом сообщается на сайте областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Под Нестеровом произошло ДТП с участием одного автомобиля 3 июля в 19.50 на улице Центральной в поселке Ясная Поляна Нестеровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного транспортного средства. Об этом сообщается на сайте областного Управления МЧС. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

С 1 июля в Калининградской области повысилась минимальная заработная плата С 1 июля в Калининградской области повысилась минимальная заработная плата. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44